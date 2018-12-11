THY, İstanbul Havalimanı’ndanTrabzon ve Adana’ya ilk uçuş

Türk Hava Yolları (THY)İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon ve Adana’ya ilk tarifeli seferini başlattı. Dün sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular, terminal girişinde güvenlik kontrolünden geçti. Kontuarda bilet işlemlerini yaptıran yolcular, biniş kartlarını alarak, bagajını teslim etti. Yolcular, daha sonra tarifeli uçağın kalkacağı körüğe doğru geçerken, ilk uçuşta yer almanın heyecanını dile getirdiler.

Haftanın her günü uçuş var

THY, İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a “TK 2048” numaralı ilk tarifeli seferini “Airbus 320“ tipi uçakla icra etti. Haftanın her günü karşılıklı yapılacak güzergahın ilk seferinde uçakların dolu olduğu bildirildi. THY’nin Trabzon seferinin dışında dün saat 18.30’da İstanbul Havalimanı’ndan Adana’ya ilk tarifeli seferi de başladı.