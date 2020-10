THY indirimli bilet fiyatları! THY indirimli bilet fiyatları ne kadar?

Dünyanın en büyük hava yolu şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yollarından yolculara indirimli bilet müjdesi geldi. THY indirimli bilet fiyatı ne kadar? İşte THY indirimli kampanyalı uçak bilet tarihleri.

THY'nin başlattığı kampanya 26 Ekim-27 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020- 21 Ocak 2021 arasındaki biletler için geçerli olacak. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olan kampanya KKTC ve Hopa’ya yapılacak uçuşları kapsamayacak.

THY indirimli bilet fiyatları ne kadar?

İndirimli bilet fiyatlarına ilişkin Türk Hava Yolları (THY) yaptığı açıklamada “Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY! 26 ve 27 Ekim’de biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin! denildi .