0553 313 94 23

THY ile uçmak artık daha eğlenceli

Uçaklarda sunulan eğlence sistemleri hakkında açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Uçaklarımızda, iç ve dış hatlarda artık kablosuz eğlence sistemi emrinize amade" ifadelerini kullandı.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:43
THY ile uçmak artık daha eğlenceli

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların şirkete ait özel logonun bulunduğu iç ve dış hat seferlerinde eğlence sistemlerinden yararlanabileceklerini bildirdi. Ekşi, Twitter hesabından, uçaklarda sunulan eğlence sistemleri hakkında açıklama yaptı. Bilal Ekşi, eğlenceli bir yolculuk için yolcuların isteklerini yerine getirdiklerini belirterek, “Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda, iç ve dış hatlarda artık kablosuz eğlence sistemi emrinize amade” ifadelerini kullandı. Ekşi, eğlence sistemlerini akıllı telefon ve bilgisayarlara indirebilecek bağlantıları da paylaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:43
  1. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi
  2. Bilal Ekşi
  3. Türk Hava Yolları (THY)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pegasus “Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi” seçildi
    1. Pegasus “Yılın Yerli Dijital Hava Yolu..
    2. TCMB'den döviz depo ihalesi
    3. Cumhurbaşkanı Kararı
    4. THY ile uçmak artık daha eğlenceli
    5. Emniyetten uyarı geldi! 'Tanker Bank'a..
    6. Doğu'da buzlanma uyarısı
    7. Yapılandırma nefes aldıracak
    8. Tuchel, PSG kadrosuna takviye istiyor
    9. Dolar/TL, 5,4980 seviyesinde işlem..
    10. Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu
    11. Akit yöneticileri hedef gösterildi
    12. Üniversitelerin yeni programları ve..
    13. Ankara Uluslararası Film Festivali..
    14. Çin kamplarda alıkoyduğu Kazakların..
    15. Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin 2...
    16. İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği..
    17. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
    18. Adana'da FETÖ operasyonu: 4'ü kadın 5..
    19. Ersanlı Milwaukee deplasmanda kazandı
    20. Ortak Tepki Platformu kuruldu
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi