THY ile uçmak artık daha eğlenceli

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların şirkete ait özel logonun bulunduğu iç ve dış hat seferlerinde eğlence sistemlerinden yararlanabileceklerini bildirdi. Ekşi, Twitter hesabından, uçaklarda sunulan eğlence sistemleri hakkında açıklama yaptı. Bilal Ekşi, eğlenceli bir yolculuk için yolcuların isteklerini yerine getirdiklerini belirterek, “Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda, iç ve dış hatlarda artık kablosuz eğlence sistemi emrinize amade” ifadelerini kullandı. Ekşi, eğlence sistemlerini akıllı telefon ve bilgisayarlara indirebilecek bağlantıları da paylaştı.