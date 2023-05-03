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Ekonomi THY ile airBaltic’tan THY ile airBaltic’tan
Ekonomi

THY ile airBaltic’tan THY ile airBaltic’tan

Yeniakit Publisher
2023-05-03 18:33:00 -
THY ile airBaltic’tan THY ile airBaltic’tan

Dünya çapında 343 noktaya uçan Türk Hava Yolları (THY) ile Letonya menşeli airBaltic, ortak uçuş gerçekleştirmek üzere kod paylaşım anlaşmasına imza attı.

Anlaşmaya göre iki şirket, yolcularına İstanbul-Riga uçuşlarında ilave frekans sağlayacak.

Önemli adım

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “airBaltic’la imzalanan kod paylaşım anlaşmasının turistik ve iş amaçlı seyahat edecek yolcularımıza fayda sunacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’den büyüleyici Riga şehrine seyahati teşvik ederken Letonya’dan da daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mutluluk duyuyoruz

airBaltic Başkanı ve CEO’su Martin Gauss, THY’yle Letonya-Riga ve Türkiye-İstanbul arasındaki yeni uçuşlar kapsamında ortak uçuş anlaşması yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Bu ortaklığın yerel Baltık yolcularının THY’nin geniş uçuş ağından faydalanmasını imkân vereceğine dikkati çeken Gauss, “Türkiye’deki yerel misafirlere de airBaltic, Avrupa ve ötesindeki çok çeşitli destinasyonları keşfetme olanağı sağlayacak. Birlikte başarılı ve uzun soluklu bir iş birliğini dört gözle bekliyoruz” görüşlerini paylaştı.

Yolcu trafiği artacak

Kod paylaşım anlaşmasıyla THY ve airBaltic’in İstanbul-Riga seferlerine kendi uçuş numaralarını koymasıyla yolcularının daha esnek seyahat etmelerinin önünü açacak.
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Ayrıca yapılan anlaşma sayesinde yolculara kesintisiz bağlantı imkânı tanınacağından iki ülke arasındaki trafiğin artırılması hedefleniyor.

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