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Aktüel

THY, iç hat seferlerini artıracak

Yeniakit Publisher
2020-06-01 23:19:30 -
THY, iç hat seferlerini artıracak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 4 Haziran'dan itibaren iç hat seferlerini artıracağını duyurdu.

Ekşi, Twitter hesabından, geçmişten kalan seferlerin zorunlu olarak tarifeden çıkarılması nedeniyle iptal edilen seferlere ait biletlerde hak kaybı olmayacağını açıkladı.

Ekşi, "4 Haziran'dan itibaren, TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline, Anadolujet olarak, Ankara'dan 15 ile, Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır. İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır. Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız. " ifadelerini kullandı.

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