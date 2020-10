THY hissesi satma planımız yok

Sönmez, “Fon olarak THY’de yüzde 49.12’lik hisseye sahibiz. Bizim bir tane bile hisse satma planımız yoktur. Bunu net söylüyorum. Bunun anlaşılması lazım. Bu, manipüle edilecek bir konu değildir. Ne yazık ki birileri tarafından aklımızın köşesine gelmeyenler yazılıp çiziliyor. Bu yazılanlar iyi niyetin ötesindedir” ifadelerini kullandı.

Yakın mesai içindeyiz

THY’yle yakın mesai içinde olduklarını belirten Sönmez, “En kötü senaryoya karşı da her zaman hazırlıklıyız” dedi. Pandemiden ötürü dünya havacılık sektörünün sıkıntılı bir süreçten geçtiğini anlatan Sönmez, şöyle konuştu: “Olan bitenleri yakından takip eden THY yönetimi, gerekli adımları attı. Bu adımlar meyvelerini de veriyor. Bayrak taşıyıcı, kargoda dünyada ilk beş şirket içine girmek üzere. Müthiş bir atılım içinde. Biz de THY’nin her zaman arkasındayız. Şu anda ortada herhangi bir plan yok, spekülasyonlar üzerinden de bizim bir şeyler söylememiz doğru olmaz. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacaktır. Bunu net söyleyebilirim. Global, ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak kazananlardan biri olacaktır. TVF de her zaman THY’nin arkasındadır ve desteğini sürdürecektir.”

Her türlü desteği veririz

Sönmez, ilaveten salgında dünya genelinde ikinci şok dalgasının ortaya çıkması durumunda THY’ye gerekli her türlü desteği hem Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem de TVF’nin vereceğini vurguladı.