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Ekonomi THY, gökyüzünde ücretsiz ve sınırsız mesajlaşma imkânı sunuyor
Ekonomi

THY, gökyüzünde ücretsiz ve sınırsız mesajlaşma imkânı sunuyor

Yeniakit Publisher
2023-04-08 16:59:00 -
THY, gökyüzünde ücretsiz ve sınırsız mesajlaşma imkânı sunuyor

Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı seferlerinde yolcularının sınırsız mesajlaşmalarına imkân tanıyor.

Kurum, yolcularına kaliteli bir uçak içi internet deneyimi sunmaya devam ediyor. THY, nisan ayı itibarıyla “Sınırsız mesajlaşma keyfini yaşayın” mottosuyla yurt dışı seferlerinde tüm yolcularına WhatsApp, Messenger, iMessage ve benzeri uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak sınırsız mesajlaşma hizmeti sağlayacak.

İnovatif bir gelişme daha

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yıllardır havacılık sektörüne kattıkları inovatif gelişmelere bir yenisini eklediklerini vurguladı.

Ekşi, “Yenilikçi adımlarımızı müşteri memnuniyetiyle birleştirerek bu sefer misafirlerimizi ücretsiz ve sınırsız mesajlaşma yolculuğuna çıkarıyoruz. Yolcularımız bulutların üzerindeyken bile sevdikleriyle iletişim halinde kalarak onları yanlarında hissedecekler” ifadelerini kullandı. Sınırsız mesajlaşma hizmeti, THY’nin müşteri sadakat programı Miles&Smiles üyesi tüm yolcular için ücretsiz olacak. Diğer yolcular ise uçuş öncesinde veya esnasında Miles&Smiles üyesi olarak bu hizmetten faydalanabilecek. Ayrıca Miles&Smiles Classic Plus, Elite ve Elit Plus üyesi yolcular da yenilenen ücretsiz internet paketlerinden yararlanabilecek.

Yolculara ayrıcalık

Seyahatin her aşamasında yolcularına beklentilerinin ötesinde ayrıcalıklar yaşatmayı hedefleyen THY, bu hizmeti öncelikle Türk Telekom tarafından internet sağlanan uçaklarında daha sonra ise kademeli olarak internet erişimi bulunan uçaklarında devreye alacak.
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