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Ekonomi THY geçen yıl süresi boyunca milyonlarca en yüksek yolcu sayısına ulaştı: kargo hacmi bakın kaç ton oldu?
Ekonomi

THY geçen yıl süresi boyunca milyonlarca en yüksek yolcu sayısına ulaştı: kargo hacmi bakın kaç ton oldu?

Yeniakit Publisher
2024-01-08 18:15:00 -
THY geçen yıl süresi boyunca milyonlarca en yüksek yolcu sayısına ulaştı: kargo hacmi bakın kaç ton oldu?

Türk Hava Yolları (THY) dev şirketten Türkiye'ye duyuru geldi: 2023 yılında 83,4 milyon yolcu taşıyarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı.

THY geçen yıl 83.4 milyon yolcuyla en yüksek yolcu sayısına ulaştı

istanbulticaretgazetesi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, şirketin 2023 yılı Aralık ayı trafik sonuçları değerlendirmesi ile 2022 ve 2023 yılları karşılaştırmasına ait verilere yer verildi.

Buna göre, toplam yolcu sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 6,1 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 80, iç hat doluluk oranı ise yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Aralık 2022 döneminde 2,2 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 19 artarak 2,6 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam arz edilen koltuk kilometre olarak Aralık 2022 döneminde 16,6 milyar oldu, 2023 yılının aynı döneminde ise yüzde 19,4 artarak 19,8 milyara ulaştı.
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THY'nin taşınan kargo ve posta hacmi Aralık 2022 döneminde 137,9 bin ton şeklinde gerçekleşti, bu sayı geçen ay yüzde 15,8 artarak 159,7 bin ton olarak kayıtlara geçti.

2023'TE YOLCU SAYISI 83,4 MİLYONA YÜKSELDİ

THY, geçen yılın Ocak-Aralık dönemindeki taşınan yolcu sayısını 2022 yılına göre yüzde 16,1 artarak 83,4 milyona yükseltti. Bu rakam tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı olarak kayıt altına alındı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Aralık 2022 döneminde 23,4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 27,1 artarak 29,8 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı 2022 yılının aynı dönemine göre 1,9 puan artarak yüzde 82,6'ya ulaştı.

Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,4 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,3 oldu.

Toplam arz edilen koltuk kilometre olarak 2022 yılında 201,8 milyar iken bu rakam 2023 yılında yüzde 16,4 artarak 234,8 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan kargo ve posta hacmi 2022 yılında 1,68 milyon ton, 2023 yılında ise yüzde 1,2 azalarak 1,66 milyon oldu.

istanbulticaretgazetesi'nin aktardığı haberde: Açıklanan rapora göre THY'nin filosundaki uçak sayısı ise 440'a yükseldi.

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