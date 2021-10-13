THY filosunu gençleştiriyor

Akit Ekonomi

Dünyada 250 noktaya uçan Türk Hava Yolları (THY), filosunu güçlendirmeyi ve standartlarını yükseltmeyi sürdürüyor.

Sadeleştirmeye gidiliyor

Eski model uçakların yerlerine yenileri alınıyor. Sadeleşmeye de gidiliyor. Çeşitli şirketlerden filoya dahil edilen farklı konfigürasyondaki uçaklar tek tek gönderiliyor. Kabin içi tasarımlar standart hale getiriliyor. Bu çerçevede AerCap/Latam Airlines’tan gelen filodaki Airbus A330-200 model uçaklar yollanıyor. A330-300 tipi uçaklar için de aynı durum geçerli.



Ayrıca pandemiden önce sipariş edilen ancak Covid-19 nedeniyle teslimat miktarları ve zamanları değiştirilen çift koridorlu, tek koridorlu uçakların filoya katılmalarıyla yeknesaklık oranı artacak.

13 tip uçakla hizmet veriyor

THY şu anda 13 yolcu uçağı tipiyle hizmet veriyor. Bu yolcu tipleri Airbus A350-900, A330-300, A330-200, 321-200, A321-NEO, A320-200, A319-100 ve Boeing 777-300ER, 787-9, 737-800, 737-900ER, 737-MAX9, 737-MAX8 olarak sıralanıyor. THY, ultra uzun uçuşlarda ise A350-900 tipi uçağı tercih ediyor. Bayrak taşıyıcının bu uçuşlarda A350-1000 model uçağı kullanmaya başlayacağı belirtiliyor.

Takdir görülüyor

Öte yandan THY’nin filosunda bulunan Boeing 787 ve Airbus A350’ye takdir yağıyor. Zira bu uçaklar yolculara ve pilotlara sessiz uçuş deneyimi yaşatıyor. Boeing 787 ve A350, gerek tam yatabilir koltuklarıyla gerek katlanabilir masalarıyla, gerek uçak içi eğlence ekranlarıyla övgü topluyor.

Avrupa’da en çok uçan 2’nci şirket

THY, geçen hafta Avrupa’da en çok uçuş yapan 2’nci hava yolu şirketi oldu. EUROCONTROL verilerine göre 4-10 Ekim tarihlerinde Avrupa’da 162 bin 853 uçuş icra edildi. Pandemi önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 316 seferle Avrupa’nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti. Bu firmayı bin 185 seferle THY, bin 23 seferle Easyjet takip etti. Pegasus ise 454 uçuşla listede 10’uncu sırada yer aldı.