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Gündem THY, Fas uçuşlarını 14 Aralık’a kadar durdurdu
Gündem

THY, Fas uçuşlarını 14 Aralık’a kadar durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Fas'ın Marakeş ve Kazablanka kentlerine yönelik seferlerini 14 Aralık’a kadar durdurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:14:00 -
THY, Fas uçuşlarını 14 Aralık’a kadar durdurdu

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Fas Sivil Havacılık Otoritesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 Kasım-13 Aralık (dahil) tarihleri arasında Fas hava sahasını tüm uluslararası uçuşlara kapatma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Fas’taki uçuş noktalarımız Marakeş ve Kazablanka’ya gerçekleştirdiğimiz uçuşlar alınan karar uyarınca karşılıklı olarak durdurulmuştur. Misafirlerimiz bilet değişiklik, iptal ve iade işlemlerini web sitemiz veya çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilir, detaylı bilgiye erişebilirler." denildi.

 

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