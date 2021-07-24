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Ekonomi THY duyurdu: Yarın rekor kırılacak
Ekonomi

THY duyurdu: Yarın rekor kırılacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarın yapacakları uçuşlarla pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 22:02:00 -
THY duyurdu: Yarın rekor kırılacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarın yapacakları uçuşlarla pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşacaklarını duyurdu.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram sonu rekorlar kırıyoruz. Pazar günü 1394 sefer ve 210 bin üzeri yolcu sayısı ile pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşmış olacağız. Türkiye büyüyor, #THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.

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