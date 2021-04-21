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Aktüel THY duyurdu! İki ülkeden Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
Aktüel

THY duyurdu! İki ülkeden Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine son 72 saatte yapılan PCR testinin negatif olması şartıyla izin verileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 21:13:00 -
THY duyurdu! İki ülkeden Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine son 72 saatte yapılan PCR testinin negatif olması şartıyla izin verileceği bildirildi.

Haberi, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekşi, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir." ifadelerini kullandı.

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