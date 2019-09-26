THY, dünya barışının tesisine katkı sunacak

Türk Hava Yolları (THY) ve Birleşmiş Milletler (BM)Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturdu.

İmza töreninde yolcularının 126 ülkede 316 noktaya ulaştırarak dünyanın dört bir yanını birbirine bağladıklarını ve bu bağlantıyı, sadece ulaşımın sağlandığı geçitler olarak görmemek gerektiğini vurgulayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları söylerdi: “Biz Doğu ile Batı’yı, iki kadim kültürü bir araya getiren, birbirlerine müşterek bir paydada yüzyıllardır entegre eden önemli bir coğrafyanın, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ve ayrıca uluslararası düzlemde en büyük marka elçisi olarak, bu bağlantılar ve yine dünyanın önde gelen kurum-kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve büyük kitlelere mal olmuş önemli markalarıyla hayata geçirdiğimiz sayısız iş birliği ile dünya üzerindeki farklı kitlelere erişiyor, farklı toplum, kültür ve medeniyetler üzerinde köprüler inşa ediyoruz.”

Toplumsal bilinç artacak

Yenilikçi ve kapsayıcı proje opsiyonlarının üzerinde daha fazla durmak suretiyle her geçen gün geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İlker Aycı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “THY olarak BM’nin 2030 gündemi kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmada sporun dünya üzerindeki farklı kitleleri bir araya getirme ve ortak bir paydada buluşturma kabiliyeti üzerinden yola çıktığımız bu önemli proje ile dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız. Bu stratejik girişimin ortak tarafları olarak şundan hayli eminiz ki, “Barış için Spor Ödülleri” projesi, hedeflediği küresel ilginin çok daha fazlasını temin edip, yaşadığımız evrenin sorunlarına karşı dünya kamuoyundaki toplumsal bilinci artıracak, farkındalık düzeyi yüksek bir platform oluşturacaktır.”