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Ekonomi THY, dikkat çeken kararı duyurdu: Airbus'tan 355 uçak satın alacak! Rolls-Royce şirketi için karara imza attı
Ekonomi

THY, dikkat çeken kararı duyurdu: Airbus'tan 355 uçak satın alacak! Rolls-Royce şirketi için karara imza attı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 18:10:00 - 2023-12-15 18:29:23
THY, dikkat çeken kararı duyurdu: Airbus'tan 355 uçak satın alacak! Rolls-Royce şirketi için karara imza attı

Türk Hava Yoılları (THY) toplam 355 adet uçağın Airbus'tan satın alınmasına ve A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının Rolls-Royce firmasından temin edilmesine karar verdi.

THY, Airbus'tan 355 adet uçak alımına karar verdi.

THY'den KAP'a yapılan açıklamada, 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çerçevesindeki büyüme hedefleri doğrultusunda 60 adet kesin sipariş ve 20 adet satın alma hakkı bulunan A350-900 uçağı, 15 adet kesin sipariş A350-1000 uçağı, 5 adet kesin sipariş ve 5 adet satın alma hakkı bulunan A350F kargo uçağı ve 150 adet kesin sipariş ve 100 adet satın alma hakkı bulunan A321 NEO uçağı olmak üzere toplam 355 adet uçağın Airbus'tan satın alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre ayrıca A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının Rolls-Royce firmasından temin edilmesine karar verildi.

Airbus sözcüsü kasım ayında yaptığı açıklamada, THY ile büyük çaplı ticari uçak siparişi için prensipte anlaşmaya vardığını ve onaylanmasının ardından anlaşmanın duyurulacağını söylemişti.

THY de, Airbus ile 2026-2036 yılları arasında teslim alınmak üzere 240 adedi kesin, 115 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 355 adet uçağın satın alınmasına ilişkin görüşüldüğünü duyurmuştu.
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