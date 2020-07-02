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Ekonomi

THY Bulgaristan ve İtalya seferlerine yeniden başladı

Yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Bulgaristan ve İtalya uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) dün itibarıyla bu ülkelere uçuşlara yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:21:00 -
THY Bulgaristan ve İtalya seferlerine yeniden başladı

THY Sofya Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, haftada 3 sabah, 2 akşam olmak üzere toplamda 5 sefer olarak icra edilecek uçuşların en kısa zamanda artmasının beklendiği ifade edildi. THY, dün sabah itibarıyla Roma-İstanbul (TK 1862) ve Milano-İstanbul (TK 1874) tarifeli seferlerini uzun bir aradan sonra ilk kez icra etti. Roma’dan yapılan ilk uçuşta 105 yolcu yer alırken, yolcular arasında bir de evcil kedi olması dikkati çekti. Milano seferi ise 138 yolcu ile yapıldı. THY’nin dün itibarıyla başlattığı seferlerden bu aşamada İtalya’da oturum izni bulunanlar, sağlık ve iş gibi acil durum sebebiyle seyahat etmesi gerekenler ve İtalyan vatandaşları yararlanabilecek.

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