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THY Avrupa Ligi'nde Türk gecesi

- Ligin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:34
THY Avrupa Ligi'nde Türk gecesi


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Son yıllarda THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımlarından sarı-lacivertliler, bu sezon da iyi grafiğini sürdürüyor. Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in öğrencileri, bu sezon 23 maçta 20 galibiyet, 3 yenilgi alarak 16 takımlı ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe Beko, play-off'lara kalmayı geçen hafta, normal sezonun bitimine 8 maç kala garantilemişti.

Avrupa'da özlediği iyi performansı bu sezon başantrenör Ergin Ataman yönetiminde sergileyen lacivert-beyazlı takım ise 15 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı ev sahibi Anadolu Efes 89-83 kazanmıştı.


- Avrupa'daki 14. randevu


Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Avrupa kupalarında bugüne dek 13 kez karşılaştı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 10, lacivert-beyazlı takım ise 3 galibiyet elde etti.

FIBA organizasyonlarında iki kez karşılaşan takımlar, birer galibiyet aldı. THY Avrupa Ligi'ndeki 11 mücadelede ise Fenerbahçe 9, Anadolu Efes 2 galibiyet yaşadı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:34
  1. Anadolu Efes
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  3. THY Avrupa Ligi

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