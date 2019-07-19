THY Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı - Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, Anadolu Efes ile Barcelona Lassa karşılaşacak- İki Türk takımı arasındaki derbi heyecanı, 13. haftada yaşanacak



ANKARA (AA) - THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımlarının rakipleri, İspanyol kulüpleri olacak. Fenerbahçe Beko, ilk maçına Real Madrid deplasmanında çıkarken, Anadolu Efes ise Barcelona Lassa'yı konuk edecek. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasındaki derbi heyecanı ise 13. haftada yaşanacak. İki takım, 12 Aralık Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Normal sezonda devre arasına 3 Ocak 2020'de girilirken, 10 Nisan 2020'de ise maçlar sona erecek. Dörtlü Final ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanacak. THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta programı şöyle:

Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail) Bayern Münih (Almanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) LDLC ASVEL (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan) Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Beko Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya) Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya) ALBA Berlin (Almanya) - Zenit (Rusya) Panathinaikos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan) Valencia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.