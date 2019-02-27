THY Avrupa Ligi'nde 24 hafta heyecanı Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam edecek. Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın ve 1 Mart Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak. Ligde çeyrek finali garantileyen 20 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak. İddiası bulunmayan 3 galibiyetli Darüşşafaka Tekfen, yarın İsrail ekibi Maccabi FOX ile deplasmanda karşılaşacak. Menora Mivtachim Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak. - Program THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle: Yarın: 20.00 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) 20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Tekfen 22.30 Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya) 23.00 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) 1 Mart Cuma: 21.00 Buducnost VOLI (Karadağ) - Bayern Münih (Almanya) 22.30 Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya) 23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya)

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