0553 313 94 23

THY Avrupa Ligi'nde 24 hafta heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam edecek.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:26
THY Avrupa Ligi'nde 24 hafta heyecanı

 

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın ve 1 Mart Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Ligde çeyrek finali garantileyen 20 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak.

İddiası bulunmayan 3 galibiyetli Darüşşafaka Tekfen, yarın İsrail ekibi Maccabi FOX ile deplasmanda karşılaşacak. Menora Mivtachim Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak.

 

- Program

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Tekfen

22.30 Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

23.00 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

 

1 Mart Cuma:

21.00 Buducnost VOLI (Karadağ) - Bayern Münih (Almanya)

22.30 Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya)

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:26
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor, 9. kupa hasretini sonlandıramadı
    1. Trabzonspor, 9. kupa hasretini..
    2. Anne sütü ile beslenmek her bebeğin..
    3. Hataysporlu taraftarlar dev maça hazır
    4. Ataş Develi’de vatandaşlarla bir araya..
    5. Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik..
    6. Mardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara..
    7. Kars’ta 14 köy yolu ulaşıma kapalı
    8. Kocaeli’de 635 öğrenci bisikletlerine..
    9. Minibüsçü cinayeti davasında sanıklara..
    10. Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak..
    11. Barcelona’ya 5G’li telefon damgası
    12. "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
    13. Özel Hayat Hastanesi 41. yılını kutladı
    14. Balat'ta çökme riski! Giriş ve..
    15. Narlıdere metrosu kapsamında trafik..
    16. Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni..
    17. Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı..
    18. Tuzluca’da iki aile arasında bulunan..
    19. Tekirdağ’da FETÖ’nün TSK’daki kripto..
    20. Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız