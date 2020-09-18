  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel THY, "Almanya'da bir iş mahkemesindeki davanın kaybedildiği" iddialarını yalanladı
Aktüel

THY, "Almanya'da bir iş mahkemesindeki davanın kaybedildiği" iddialarını yalanladı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: -"Haberlerde bahsi geçen yargı süreci devam etmekte ve titizlikle takip edilmektedir."

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:07:44 -
THY, "Almanya'da bir iş mahkemesindeki davanın kaybedildiği" iddialarını yalanladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Almanya'da bir iş mahkemesindeki davanın, hukuki danışmanlar ile Almanya'daki ilgili birimlerin mahkemeye katılmaması nedeniyle kaybedildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY, biletlerin uygunsuz kullanılması iddiaları nedeniyle Almanya'da işten çıkarılan bir çalışanın, THY avukatlarının duruşmalara katılmaması sebebiyle işe iade davasını kazandığına yönelik haberleri yalanladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı haber mecralarında Ortaklığımızın, Almanya'da bir iş mahkemesini hukuki danışmanlarımız ve Almanya'daki birimlerimizin mahkemeye katılmaması nedeniyle kaybettiği bilgisi paylaşılmıştır. Haberlerde bahsi geçen yargı süreci devam etmekte ve titizlikle takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hain Can Dündar’ın İş Bankası’nın ‘Ballı kredisi' ile aldığı villalara nihayet el konuluyor
Gündem

Hain Can Dündar’ın İş Bankası’nın ‘Ballı kredisi' ile aldığı villalara nihayet el konuluyor

Yurtdışına kaçan vatan haini Can Dündar’ın Türkiye’deki mal varlığıyla ilgili düğmeye basıldı. Firari hain 15 gün içinde Türkiye’ye gelmezse..
Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!
Gündem

Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!

Nutella’nın sosyal medyadaki ‘helal değiliz’ skandalından sonra Ordu Belediye Başkanı ve eski bakan Hilmi Güler çok ses getiren bir paylaşım..
Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi
Gündem

Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün sözde üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci’nin yargılandığı davada, tanıklardan Nurettin Veren, örgüt elebaşısı..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı