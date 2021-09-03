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Gündem THY açıkladı! Bütün uçuşlarda zorunlu olacak
Gündem

THY açıkladı! Bütün uçuşlarda zorunlu olacak

Yolcular için bir uyarı paylaşan Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül tarihi itibarıyla iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 22:16:00 -
THY açıkladı! Bütün uçuşlarda zorunlu olacak

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" denildi.

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