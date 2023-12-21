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Gündem THY 11 seferini iptal etti
Gündem

THY 11 seferini iptal etti

Yeniakit Publisher
2023-12-21 10:07:00 -
THY 11 seferini iptal etti

ANTALYA'DA bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 11 seferini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda Antalya Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 11 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Meteorolojik koşullar doğrultusunda sefer iptallerinde gün içinde değişiklikler olabileceği konusunda da yolcularını uyardı. (DHA)

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