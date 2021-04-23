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Gündem Thodex'in kurucusunun abisi: Kardeşim beni de çarptı
Gündem

Thodex'in kurucusunun abisi: Kardeşim beni de çarptı

Yurtdışına kaçan kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer, konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 08:14:00 -
Thodex'in kurucusunun abisi: Kardeşim beni de çarptı

Türkiye, son dönemlerde kripto paralara olan talepteki patlamayla, dünyada en çok kripto para yatırım yapan üçüncü ülke konumuna yükseldi. Ancak dün Türkiye'de yaşanan olay kripto piyasasını karıştırdı. İddiaya göre; kripto para alım satımı yapılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, yaklaşık 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü. Bu iddianın duyulmasıyla müşteriler şirket merkezine hücum ederken, akşam üzeri Faruk Fatih Özer'den açıklama geldi. Özer, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağım" dedi.

"Kardeşim beni de çarptı"

Hürriyet gazetesine konuşan Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer, yaptığı açıklamada, "Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım" ifadelerini kullandı.

Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, MASAK, Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan bütün hesaplarına bloke koyduğunu açıkladı. (Hürriyet)

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