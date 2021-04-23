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Gündem Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası: Biraz durgundu
Gündem

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası: Biraz durgundu

Son günlerde dolandırıcılık iddiasıyla gündemde olan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer, oğlu hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 21:00:00 -
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası: Biraz durgundu

Son günlerde dolandırıcılık iddiasıyla gündemde olan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer, oğlu hakkında ''Bize gideceğini söylemedi, biraz durgundu, 'ufak tefek sorunlarım var dua edin, kendime bir ortak bulabilirim hayırlısı olsun' dedi'' açıklamasında bulundu.

2 milyarlık tarihi vurgunla yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer, Habertürk'ten Emrah Doğru'ya konuştu.

''Ufak tefek sorunlarım var dua edin 'demişti''

Baba Özer, “Vallahi benim televizyonlardan haberim oldu ama dün bütün televizyonlar geleceğini söylüyor. Ben kendisiyle ne görüştüm ne de konuştum. Beni aramıyor. Ben hiç ihtimal vermiyorum, inanamıyorum. Kendisi bizimle yaşıyordu ama annem 100 yaşında olduğu için pandemi sebebiyle çok gelip gitmiyordu" dedi.

Lüks hayatı ve reklamlarında oynattığı ünlü isimlerle de konuşulan Özer'le ilgili babası, "Bu olay olmadan önce bir pazar günü bize iftar yapmaya gelmişti; ancak hiçbir şey söylemedi ya da herhangi bir eşyasını almadı. Bize gideceğini söylemedi, biraz durgundu, 'ufak tefek sorunlarım var dua edin, kendime bir ortak bulabilirim hayırlısı olsun' dedi" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Dadaş

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ata

ufak tefek 2 milyarcık bi sorun... zaten dolar cinsinden canım nolacak .. bir iki güne halleder.. balık kavağa çıkınca şıppadanak gelir...
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