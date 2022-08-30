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Gündem Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
Gündem

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 11:47:00 -
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in; Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise; Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığı ve Emniyet tarafından Türkiye'ye iade işlemlerine başlandığı kaydedildi.
Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya; kırmızı bültenle aranan firari Faruk Fatih Özer'in Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarıyla teyit edildiğini iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü INTERPOL Daire Başkanlığı'nca, Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı.

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