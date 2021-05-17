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Gündem Thodex mağdurlarının avukatı açıkladı: Coinlerin bulunduğu gizli bir sistem gördük
Gündem

Thodex mağdurlarının avukatı açıkladı: Coinlerin bulunduğu gizli bir sistem gördük

Thodex mağdurları, avukatlarıyla birlikte icra memurlarını da yanına alarak şirketin Kadıköy'deki yönetim ofisine geldi. Şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu. Yaşanan olay sonrası konuşan mağdur avukatı Sinan Keskin, “Ofis içerisinde coinlerin yer aldığı gizli bir sistem gördük” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 19:36:00 -
Thodex mağdurlarının avukatı açıkladı: Coinlerin bulunduğu gizli bir sistem gördük

Binlerce kişinin mağdur olduğu kripto para borsası Thodex vurgununa ilişkin ilk haciz işlemi gerçekleştirildi. 108 milyon dolarlık vurgunla Arnavutluk'a kaçan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin başlatılan operasyon devam ediyor. Thodex mağdurları, avukatlarıyla birlikte icra memurlarını da yanına alarak şirketin Kadıköy’deki yönetim ofisine geldi. Çilingir yardımıyla ofisin kapıları açıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu.

“Coinlerin saklandığı bir sistem var”

Yaşanan gelişme sonrası konuyla ilişkin konuşan mağdur avukatı Sinan Keskin, “Müvekkillerimin hak ve menfaatleri gereğince İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesi Müdürlüğünün dosyasına istinaden firmanın Kadıköy'deki merkezinde uygulamış bulunmaktayız. Haciz işlemlerine istinaden içeride bulunan değerli eşya ve mallara haciz tutanağı düzenleyerek tesis ettik. İçeride çeşitli miktarlarda değerli eşyalar olduğunu gördük. Aynı zamanda coinlerin saklandığı bir sistem odası olduğunu gördük. Bunlar da haciz tutanağına geçirildi. Ayrıca şirket nezdinde bulunan 3 tane lüks araca haciz işlemi uygulandı. Biz bu süreçte mağdurların kayıplarının karşılanması konusunda başvurular yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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