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Aktüel Thodex Kurucusu 'Kripto Tosuncuk'un bir kaydı daha bulundu
Aktüel

Thodex Kurucusu 'Kripto Tosuncuk'un bir kaydı daha bulundu

Yurt dışına çıkan Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in HOPPARA adlı bir elektronik para şirketi daha olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 16:23:00 - 2021-04-23 16:24:53
Thodex Kurucusu 'Kripto Tosuncuk'un bir kaydı daha bulundu

Türkiye kripto para borsası, Thodex'in kapanması ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıkışını konuşuyor. Öte yandan Özer'in bir elektronik para şirketi daha kurduğu öğrenildi.

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) bulunan kayıt bilgilerine göre Faruk Fatih Özer'in HOPPARA isimli bir başka şirketi daha bulunuyor.

28 Eylül 2020 tarihinde 50.000 TL sermayeyle kurulan HOPPARA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ise Mert Sancaklı olarak görünüyor.

Şirketin merkezi Thodex gibi Merdivenköy, İstanbul'daki Nidakule'de yer alıyor.

Kayıtta şirketin amacı ve faaliyet alanının ödeme hizmetlerinin verilmesi ve elektronik para ihracı olduğu bildiriliyor.

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