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Gündem Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşındadır?
Gündem

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşındadır?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiası gündeme oturdu. Tartışmalara ilişkin Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer, yazılı açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Türkiye'nin gündemine oturan dolandırıcılık iddiasının ana ismi Fatih Faruk Özer'in kim olduğu merak ediliyor. Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2021-04-22 17:32:00 -
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşındadır?

2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yazılı açıklamasında kaçmadığını söyledi. Özer, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" dedi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir?

30'lu yaşlarında olan Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başladı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex’i kurdu ve Koineks’in mevcut kullanıcıları Thodex’e taşındı. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

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