Thodex davasında karar çıktı: Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bazı müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanıkların ikisinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcının 22 sayfalık mütalaasında, 14 Eylül 2017'de kurulan Thodex'in sermayesinin 400 bin lira olduğu ve şirketin en baştan itibaren kripto varlıklara yatırım yapmak isteyen müşterileri aldatmak, dolandırmak kastıyla kurulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Mütalaada, platforma üye olan müşterilerin açılan hesaplara para yatırdıktan sonra verdikleri talimatlara istinaden aldıkları veya sattıkları kripto varlıklarla ilgili hesaplarında görünen değerlerin aslında reel karşılıklarının bulunmadığı kaydedildi.

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Şirketin ilk başlarda güven sağlamak amacıyla müşterilerin alım, satım talimatlarını düzgün şekilde yerine getirdiği, sonrasında dolandırıcılık amaçlarına uygun olarak ünlü isimlerle reklam anlaşmaları yapıldığı, hediye veya bonus kripto para dağıtıldığı, çok pahalı ikramiyelerden oluşan çekilişler düzenlendiği anlatıldı.

Mütalaada, şirketin bu şekilde asıl amacının daha çok müşteri ve para çekerek, daha fazla kişiyi dolandırma kastına dönük olduğuna işaret edildi.

Toplam zarar 257 milyon 862 bin 432 lira

Faruk Fatih Özer ile suç ortaklarının en baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettikleri ifade edilen mütalaada, müşterilerine gerçekte var olmayan, sistemde kaydi olarak oluşturulan varlıkları satmış gibi gösterdikleri vurgulandı.

Mütalaada, 2 bin 27 mağdurun toplam zararının 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu bilgisi verildi.

Yapılan tespitler ve toplanan deliller ışığında, Thodex'in aslında bir suç örgütü olduğunun açıkça anlaşıldığı vurgulanan mütalaada, suç örgütü elebaşı sanık Faruk Fatih Özer'in eylemlerini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

Karar açıklandı

Yaklaşık 11 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in, "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Kararın devamında bir mağdur yönünden, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon lira adli para cezası verilmesine karar verildi. 16 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmedildi. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis cezaları verildi.

Savunmasını türküyle yaptı

Fatih Özer, duruşmadaki savunmasında Musa Eroğlu'nun seslendirdiği 'Yolun sonu görünüyor' türküsünden alıntı yaptı.

Duruşmada savunma yapam Faruk Fatih Özer, "Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum. Burası zorbalıkla yönetilen bir ülke değildir. Bizim ve ailemizin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekiyor. Thodex yalnızca bir şirket ve iflas ettti. Thodex de suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim. Ben Arnavutlukta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu acıdan yaklaşın. Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiç bir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim. Savunmamı Musa Eroğlu'ndan 'Yolun onu görünüyor' türküsünden bir dörtlük ile bitirmek istiyorum. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor" dedi.

"Ön muhasebe personeli olarak işe başladım"

Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer'in kardeşi Serap Özer, "Benim çok fazla kanun, hukuk bilgim yok ama dosyada kanuna aykırı çok husus olduğunu hayretle gördüm. Bir topluluğun suç örgütü olabilmesi için bir suçu işlemek amacıyla ilk günden, yani Thodex'in kurulduğu günden itibaren planlayarak, bizim bir araya gelerek sürekli şekilde bu amaca hizmet etmemiz gerekir. Thodex kurulduğunda ben bu şirkette çalışmıyordum. Bu şirkete suç işlemek amacıyla değil, kariyer amacıyla girdim. O sırada iş arıyordum. İş arayan kadın elbette herkesin yapacağı gibi etrafına eğer eleman ihtiyacı varsa başvurur. Ben de öyle yaptım. Kardeşimin personel ihtiyacı varken ön muhasebe personeli olarak işe başladım" diyerek savunmasını yaptı. Diğer sanıklarda savunmalarında beraatlerini talep etti.