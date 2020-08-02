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Ekonomi

THK’nın borçları yapılandırılacak

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, kurumun 10 bankaya olan 1 milyar 250 milyar liralık borcunu 2 yıl ödemesiz ve 8 yıl vadeli yapılandıracaklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 09:56:00 -
THK’nın borçları yapılandırılacak

Aşcı, “Nakit akış dengemizi düzelteceğiz. Daha sonra şirketlerimizin biten sermayelerini tamamlayacağız. Şirketlerimiz piyasa koşullarında kaliteli iş yapar hale gelecekler ve biz de borçları ödeyeceğiz“ şeklinde konuştu.

Aşcı, ayrıca bir finansal kiralama şirketine olan 17 milyon 500 bin dolarlık borcun THK’ya ait 2 iş jeti ve paraşütle atlama grand karavan uçağı verilerek kapatıldığını söyledi.

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