THK’nın borçları yapılandırılacak

Aşcı, “Nakit akış dengemizi düzelteceğiz. Daha sonra şirketlerimizin biten sermayelerini tamamlayacağız. Şirketlerimiz piyasa koşullarında kaliteli iş yapar hale gelecekler ve biz de borçları ödeyeceğiz“ şeklinde konuştu.

Aşcı, ayrıca bir finansal kiralama şirketine olan 17 milyon 500 bin dolarlık borcun THK’ya ait 2 iş jeti ve paraşütle atlama grand karavan uçağı verilerek kapatıldığını söyledi.