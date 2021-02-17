THK, 96’ncı yılını kutluyor

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, kurumun 10 bankaya toplam 1,5 milyar lira artı vergi ile SSK’ye 200 milyon liralık borcunun yapılandırıldığını belirterek, “Hedefimiz, burasının mal varlığını korumak ve kollamak” diye konuştu.

Kayyum atandık

Aşcı, 16 Şubat’ın THK’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü olduğunu söyledi. “Biz, 9. Sulh Hukuk Mahkemesi kararıyla kurumu mal varlığı ve idari yönleriyle idare etmek üzere kayyum olarak atandık. THK’nin her türlü yönetim organı şu anda bizde.” diyen Aşcı, acil ele alınması gereken konuları belirlediklerini ve ona göre hareket etmeye başladıklarını dile getirdi.

“1,7 milyar liralık borcu yapılandırıldı”

Zarara uğratılan kurumun borçlarının yeniden yapılandırılması için bankalarla görüştüklerini ve sürecin devam ettiğini aktaran Aşcı, THK’nin 1,5 milyar lirası bankalara olmak üzere toplam 1 milyar 850 milyon lira borcu bulunduğunu bildirdi. Aşcı, kurumun kurtuluşunun borçların yeniden yapılandırılmasında olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: “Kurumumuzun, 1 milyar 850 milyon lira borcu bulunuyor. 10 bankaya toplam 1,5 milyar lira artı vergi ile SSK’ye 200 milyon liralık borcu yapılandırıldı. Bankalara borçlar 2 yılı ödemesiz olmak üzere yüzde 7 faizle 8 yılda ödenecek. İlk ödememiz 2023 yılının ocak ayında başlayacak. Ödemenin olmayacağı 2 yılda sermaye ve yatırım için ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, kurumun faaliyetlerini yeniden canlandıracağız. Hedefimiz, burasının mal varlığını korumak ve kollamak.”

“Balonlarımızı yeniledik, kapasitesini artırdık”

Kapadokya ve Pamukkale bölgelerinde balon uçuş hizmeti verdiklerini dile getiren Aşcı, kiraya verilen ancak kiraları alınamayan bu balonların, bakım yapılmaması nedeniyle yıpranmış olduğunu gördüklerini bildirdi. Aşcı, çok ilgi gören THK’ye ait sıcak hava balonları hizmetini tekrar canlandırmak amacıyla bir reklam şirketiyle anlaştıklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi: “20 kişilik 4 balonumuzu yeniledik. Yeni balonlar 28 kişilik. Dolayısıyla 80 kişiden 112 kişiye çıkardık. Bugün kurumdan hiç para çıkmadan reklam bedeli karşılığı balonlarımızı yeniledik ve kapasitesini artırdık. Ayrıca 5 yıl için 460 bin dolar kuruma reklam geliri ödenecek. Kurumun şirketlerinin faaliyetlerini ortaya koyduk. ‘Her şirket kendi faaliyeti içinde kendi gelirini ve giderini karşılayacak, dışardan bir destek almayacak’ şeklinde sistem kurmaya çalışıyoruz.”

Eğitime büyük katkı

Aşcı, uzay ve havacılık alanında ihtisas sahibi THK Üniversitesinin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleriyle iş birliğinin geliştirildiği, testlerin, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı, tasarım ve ürün geliştirmelerin gerçekleştirildiği, uluslararası niteliğinin artırıldığı bir üniversite haline getirilmesi için çalıştıklarını belirterek, “Son derece modern yeni fakülteler binası ve yurt projesini hayata geçirmek için uğraşıyoruz” dedi.