Thierry Henry'dan maç sırasında ağır küfür Monaco'nun teknik direktörü Thierry Henry, Strasbourg'a 5-1 yenildikleri maçın ilk yarısında rakip takımın oyuncusuna, "Büyükannen bir o...." şeklinde tepki gösterdi.

Monaco'nun Strasbourg'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşma esnasında Thierry Henry'nin yaptığı hareket olay oldu. Rakip takım oyuncusuna ağır küfür Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry, 45. dakikada takımı 2-1 gerideyken Strasbourg forması giyen bir futbolcuya küfür etti. Monaco'nun taç atışı kazandığı pozisyonda Strasbourglu futbolcunun topu vermemesi üzerine Thierry Henry, "Henüz 45. dakikada. Büyükannen bir o...." şeklinde tepki gösterdi. Karşılaşmayı 5-1 kaybeden Monaco, 21 maçta 15 puan topladı ve ligde 19. sırada bulunuyor. (Sporx)

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