THF Minikler Turnuvası Kuşadası’nda yapıldı Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Minikler Turnuvası Kuşadası’nda yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Minikler Turnuvası Kuşadası’nda yapıldı.

THF Minikler Turnuvası Kuşadası’nda yapıldı. 17-21 Haziran tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Takımı birinci olurken,Ankara Gazi Üniversitesi Spor Kulübü ikinci, Bursa Hentbol Spor Kulübü üçüncü oldu. Şampiyonlar ödüllerini Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı ve THF Temsilcisi Mehmet Aydın’ın elinden aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.