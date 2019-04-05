Theresa May AB'den zaman istedi İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit için Avrupa Birliği'nden 30 Haziran'a kadar zaman istedi.

İngiltere Başbakanı Theresa MayBrexit için Avrupa Birliği'ne (AB) erteleme talebinde bulundu. May, görüşmenin 30 Haziran tarihine kadar ertelenmesini istedi.

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