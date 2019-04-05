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Theresa May AB'den zaman istedi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit için Avrupa Birliği'nden 30 Haziran'a kadar zaman istedi.

05 Nisan 2019 Cuma 11:19
Theresa May AB'den zaman istedi

İngiltere Başbakanı Theresa MayBrexit için Avrupa Birliği'ne (AB) erteleme talebinde bulundu.

May, görüşmenin 30 Haziran tarihine kadar ertelenmesini istedi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 11:19
  1. theresa may
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