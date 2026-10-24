Ispanağın pabucunu dama attı! Demir deposu çıktı: Meğer soframızdan eksik etmememiz gerekiyormuş

Bitkisel besinlerin içerdiği vitamin ve mineraller sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri. Demir açısından yıllardır ıspanak öne çıkarken, kurutulmuş adaçayına ilişkin veriler şaşırtıcı bir tablo ortaya koyuyor.

Paylaşılan besin bileşimi değerlerine göre kurutulmuş adaçayında gram başına yaklaşık 2 bin 570 mikrogram demir bulunurken, pişmiş ıspanakta bu miktarın 740 ila 810 mikrogram arasında değiştiği belirtiliyor.

Bu rakamlara göre kurutulmuş adaçayının gram başına demir yoğunluğu pişmiş ıspanağın yaklaşık 3 katından daha fazla olabiliyor.

ADAÇAYINDAKİ FARK NEREDEN GELİYOR?

Aradaki farkın önemli nedenlerinden biri besinlerin içerdiği su miktarı.

Taze sebzeler ve pişmiş yeşillikler yüksek oranda su içerirken, kurutulan bitkilerde su miktarı ciddi ölçüde azalıyor. Böylece aynı ağırlıktaki kurutulmuş üründe mineraller daha yoğun hale geliyor.

Adaçayının gram başına yüksek demir değerine ulaşmasında da kurutma işleminin oluşturduğu bu yoğunlaşmanın önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

RAKAMLAR YÜKSEK AMA BU AYRINTI ÇOK ÖNEMLİ

Kurutulmuş adaçayının gram başına daha fazla demir içermesi, günlük hayatta ıspanağın yerine doğrudan adaçayı tüketilebileceği anlamına gelmiyor.

Çünkü adaçayı genellikle oldukça küçük miktarlarda kullanılırken, ıspanak çok daha büyük porsiyonlarda tüketilebiliyor.

Dolayısıyla bir besinin 100 gramında veya 1 gramında bulunan mineral miktarı kadar gerçekte ne kadar tüketildiği de önem taşıyor.

BİTKİSEL DEMİRİN EMİLİMİ DE FARKLI

Dikkate alınması gereken bir başka nokta ise demirin biyoyararlanımı.

Bitkisel kaynaklardan alınan demirin vücutta kullanılabilen miktarı; besinin içeriğine, beraberinde tüketilen diğer gıdalara ve kişinin beslenme düzenine göre değişebiliyor.

Bu nedenle adaçayının yüksek mineral yoğunluğu dikkat çekici olsa da demir eksikliğinin tedavisi için tek başına bir çözüm olarak görülmemesi gerekiyor.

Besin değerleri açısından ortaya çıkan tablo ise adaçayının yalnızca aromasıyla değil, yoğun mineral içeriğiyle de dikkat çeken bitkiler arasında bulunduğunu gösteriyor.