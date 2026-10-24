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Sağlık
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100 gramından bile kalsiyum fışkırıyor! Kemikleri demir gibi sağlama alan mucizevi bitki açıklandı

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100 gramından bile kalsiyum fışkırıyor! Kemikleri demir gibi sağlama alan mucizevi bitki açıklandı

Mutfaklarda yemeklere lezzet katmak için kullanılan kurutulmuş biberiyenin 100 gramında tam 1280 mg kalsiyum barındırdığı ve bu oranla sert peynirleri bile geride bıraktığı bilimsel olarak kanıtlandı. Planeta'da yayımlanan verilere göre yüksek antioksidan, lif ve mineral bileşenleriyle kemik sağlığından hafızaya kadar vücuda tam anlamıyla kalkan olan bu şifalı ot büyük ilgi gördü. Yemeklerdeki tuz kullanımını azaltarak tansiyonu dengelemeye de yardımcı olan biberiye, düzenli tüketildiğinde vücudun tüm savunma mekanizmalarını güçlendiriyor.

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Foto - 100 gramından bile kalsiyum fışkırıyor! Kemikleri demir gibi sağlama alan mucizevi bitki açıklandı

Mutfaklarda yemeklere aroma katmak amacıyla yaygın olarak kullanılan kurutulmuş biberiyenin, içerdiği yüksek kalsiyum oranıyla sert peynir türlerini dahi geride bıraktığı açıklandı. 100 gramında yaklaşık 1280 miligram kalsiyum barındıran bu şifalı ot; kemik yapısından hafızaya, sindirim sisteminden hücresel korumaya kadar vücuda çok yönlü katkı sağlıyor. Yüksek uçucu yağ, güçlü antioksidan ve zengin mineral bileşimiyle dikkat çeken biberiye, beslenme ve sağlık alanındaki bilimsel verilerle gündeme geldi. Uluslararası basın platformu Planeta'da yayımlanan araştırmalara göre; kurutulmuş biberiyenin 100 gramında kalsiyumun yanı sıra yaklaşık 955 mg potasyum, 42,6 gram lif, 29,3 mg demir ve 220 mg magnezyum bulunuyor. Biberiyenin barındırdığı bu zengin besin profili, kemik ve diş sağlığının korunmasında stratejik bir rol oynuyor.

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Foto - 100 gramından bile kalsiyum fışkırıyor! Kemikleri demir gibi sağlama alan mucizevi bitki açıklandı

Biberiyenin Sağlık Üzerindeki 5 Temel Etkisi • Güçlü Antioksidan Kalkanı: İçeriğinde yer alan rozmarinik ve karnosik asit bileşikleri sayesinde, vücutta oluşan zararlı serbest radikallerin nötralize edilmesine yardımcı oluyor.  • Sindirim Sistemine Destek: Geleneksel kullanımında mide şişkinliği, gaz birikimi ve midede oluşan dolgunluk hissinin hızlıca hafifletilmesinde etkili bir destek sunuyor. 

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Foto - 100 gramından bile kalsiyum fışkırıyor! Kemikleri demir gibi sağlama alan mucizevi bitki açıklandı

• İltihap Önleyici (Antiinflamatuar) Nitelik: Laboratuvar ortamında yürütülen incelemeler, biberiye bileşenlerinin vücuttaki enflamasyon süreçlerini baskılayıcı antiinflamatuar özellikler sergilediğini ortaya koyuyor. • Geniş Kapsamlı Mineral Desteği: Yüksek kalsiyum içeriği kemik dokusunu güçlendirirken; potasyum kan basıncını ve kas fonksiyonlarını, demir hemoglobin sentezini, magnezyum ise sinir sisteminin düzenli çalışmasını destekliyor.

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Foto - 100 gramından bile kalsiyum fışkırıyor! Kemikleri demir gibi sağlama alan mucizevi bitki açıklandı

• Bilişsel Performans ve Hafıza: Biberiyenin barındırdığı aromatik bileşenlerin insan hafızası, zihinsel odaklanma ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkiler sağladığı bilimsel çalışmalarla destekleniyor.  Ayrıca, yemeklere ilave edilen kurutulmuş biberiyenin sunduğu yoğun ve baskın aroma, tariflerde ihtiyaç duyulan tuz miktarını azaltmaya imkan tanıyor. Bu durum, dolaylı yoldan günlük sodyum alımını düşürerek kan basıncının dengede tutulmasına katkı sağlıyor.

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