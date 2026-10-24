100 gramından bile kalsiyum fışkırıyor! Kemikleri demir gibi sağlama alan mucizevi bitki açıklandı

Mutfaklarda yemeklere lezzet katmak için kullanılan kurutulmuş biberiyenin 100 gramında tam 1280 mg kalsiyum barındırdığı ve bu oranla sert peynirleri bile geride bıraktığı bilimsel olarak kanıtlandı. Planeta'da yayımlanan verilere göre yüksek antioksidan, lif ve mineral bileşenleriyle kemik sağlığından hafızaya kadar vücuda tam anlamıyla kalkan olan bu şifalı ot büyük ilgi gördü. Yemeklerdeki tuz kullanımını azaltarak tansiyonu dengelemeye de yardımcı olan biberiye, düzenli tüketildiğinde vücudun tüm savunma mekanizmalarını güçlendiriyor.