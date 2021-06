The Oba Hotel Bodrum nerede? The Oba Hotel Bodrum fiyatları 2021

Deniz ve doğanın keyfini çıkarmak, ailecek huzurlu bir ortamda tatil yapmak isteyenler Bodrum’da ailelere uygun, alkolsüz hizmet veren tesislerin olup olmadığını merak ediyor. Muğla Bodrum’da söz konusu konsepte hizmet veren oteller listelendiğinde ilk sırada The Oba Hotel Bodrum yer alıyor. Denize sıfır özelliği ve Ege ormanlarının yanı başında yer alan The Oba Hotel Bodrum hem sizin hem de çocuklarınızın keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayacak.

The Oba Hotel Bodrum nerede?

The Oba Hotel Bodrum, Torba Kaynar Mevki'nde bulunuyor. Denize sıfır konumdaki otelde havuzlar da bulunuyor. Bodrumu'un en güzel yerlerinden birinde konumlanan tesisin adresi şöyle: Torba Kaynar Mevki Heredot Bulvarı No:20

The Oba Hotel Bodrumkonsepti nedir?

The Oba Hotel Bodrum tam anlamıyla bir aile otelidir. Alkol servisi bulunmayan otelde kadınlara özel havuzlar bulunuyor. Kadın-erkek ayrı havuzların bulunduğu tesislerde çocukların da mutluluğu ön planda tutuluyor. Çocuklar için havuzlar, oyun alanları ve pek çok aktivite hizmeti sunuluyor. Çocuklara özel yemeklerin hazırlandığı tesiste her yaş grubuna özel oyun ve aktiviteler de ihmal edilmiyor. Ayrıca tesisle aquapark da yer alıyor.

The Oba Hotel Bodrum’da güvenli turizm sertifikası var mı?

Koronavirüs salgınıyla birlikte tatilciler, hizmet alacakları tesislerin güvenli olup olmadığını araştırıyor. The Oba Hotel Bodrum güvenli turizm sertifikasına sahip tesislerden biri. İşletme, konuklarının güvenle tatil yapabilmesi için pandemi kuralları konusunda son derece titiz davranıyor.

The Oba Hotel Bodrum yemekleri nasıl yorum

Tatilciler deniz, plaj ve oda kalitesinin yanı sıra konaklayacağı tesisin mutfağını da fazlasıyla önemsiyor. The Oba Hotel Bodrum’da daha önce kalan misafirler yaptıkları yorumlarda güler yüzlü personel ve yemeklerden son derece memnun kaldıklarını ifade ediyor. Anadolu mutfağının geleneksel yemeklerin yanı sıra Ege mutfağının lezzetleri misafirlerin beğenisine sunuluyor. Çocuklara uygun yemeklerin servis edildiği restoranlarda diyet yapanlar da ihmal edilmiyor.

The Oba Hotel Bodrum fiyatları 2021

Ailesiyle birlikte, alkolsüz konsepte tatil yapmak isteyenler The Oba Hotel Bodrum'da günlük konaklama ücretlerini merak ediyor. The Oba Hotel Bodrum'un web sitesine giriş yaptığınızda ana sayfada 'Rezervasyon yap' bölümü bulunuyor. Buraya tıklayıp tatil yapmayı planladığınız tarihleri girip otel müsaitlik durumuna bakabilirsiniz. Bu aşamada konaklama ücretini de öğrenmiş olacaksınız. Fiyatlar kişi sayısı ve tarihler arasında farklılık gösterebiliyor. Ayrıca rezervasyon işlemleri için tesise telefonla da ulaşabilirsiniz. The Oba Hotel Bodrum'a 0252 970 06 22 nolu numaradan ulaşabilirsiniz.