Hep aynı teraneler! Masaj salonunun ne çıktığını siz tahmin edin
Erzurum'da masaj salonu görünümlü fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltı alındı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, masaj salonu adı altında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 23 mağdur kadın kurtarıldı.
Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorgularından sonra serbest bırakıldı, diğerleri savcılığa sevk edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri 3 masaj salonuna operasyon yaptı.
Operasyon çerçevesinde baskın yapılan salonlarda 23 mağdur kadın olduğu tespit edildi ve bunlar kurtarıldı. Yapılan operasyonlarda 470 bin TL para ve muhtelif miktarda altına da el konuldu.
Operasyon çerçevesinde 36 bilgi sahibi kişinin de ifadesine başvuruldu. Şüphelilerin Erzurum Adliyesi'ndeki sorguları devam ediyor.
