Başına bakın ne geldi! ‘Çocukluk arkadaşı’ deyip geçmeyin
Adana’da çocukluk arkadaşına banka hesabını kullandıran Yasin Örsdemir’in başı derde girdi. Hakkında 70 dava açılan 28 yaşındaki genç, tutuklanarak 4’üncü kez cezaevine gönderildi.
İki çocuk babası Yasin Örsdemir, çocukluk arkadaşına verdiği IBAN nedeniyle yıllardır mahkeme kapılarında mücadele ediyor. Adana’da yaşayan Yasin Örsdemir, 2020 yılında çocukluk arkadaşının "hesap lazım" teklifi üzerine banka hesabını kullandırdı. Kısa süre sonra hesabın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıktı.
Hakkında 70 dava açıldı
Olayın ardından hakkında Türkiye genelinde dolandırıcılık suçundan toplam 70 dava açılan Örsdemir, bu dosyaların 52’sini kapattı ancak, 18 dava süreci devam ediyordu. Örsdemir, daha önce de farklı tarihlerde 3 kere cezaevine girip çıktı.
Geçtiğimiz gün ise Alanya’da görülen bir davada Örsdemir, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşam
Gündem
