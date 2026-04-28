Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adana'da esrarengiz olay: 3 arkadaş 21 yıldır kayıp!

Adana'da 3 arkadaştan 21 yıldır haber alınamıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kayıp şahıslarla ilgili dosyanın yeniden ele alınacağını açıklaması bir parça umut oldu.

Olay, 18 Mayıs 2005 akşamı saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Suat Bebek (18), arkadaşı Ramazan Sofi (20) ile birlikte parka gitti. Bir süre sonra yanlarına arkadaşları Emin Saçan (22) da katıldı. Parkta oturup sohbet eden gençlerin yanına plakası alınamayan bir minibüsle gelen 8 kişi, gençleri önce darp etti, ardından silah zoruyla araca bindirerek kaçırdığı ileri sürüldü. O günden sonra 3 arkadaştan bir daha haber alınamadı.

"DUYAN BİLEN VARSA BİRİ BİR ŞEY SÖYLESİN" Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kayıp şahısların bulunmasına yönelik yeniden çalışma başlatması, ailelerde umutları yeniden yeşertti. Oğlu Suat Bebek'ten yıllardır haber alamayan anne Hülya Bebek (64), yaşadığı acıyı gözyaşları içinde anlattı.

Oğlunun kaybolmasının ardından sağlık sorunları yaşadığını belirten anne Bebek, "10 senedir bu hastalıkla devam ediyorum. Oğlum evden gitti, gündüz yatıyordu. Akşam üzeri çıkıp gitti. Benim kız enişteyle dondurma yemeye gidiyordu, 'Gördünüz mü?' dedim. 'Kahvenin önünde oturuyordu anne.' dediler. Ondan sonra bekledim, bekledim gelmediler. Saat gece 11 oldu, 'Oğlum artık gel.' dedim. Bir daha haber alamadık, insanlık namına duyan bilen varsa biri bir şey söylesin. Gözümü kaybettim, her şeyimi kaybettim. Gözüme mantar hastalığı geldi, '3 ay ömrün var, beyne doğru gidiyor.' dediler. Ama Allah öldürmedi, gözüm gitti." şeklinde konuştu.

"EVLAT ACISI HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR" 21 yıldır oğlundan bir haber bekleyen Bebek, "Ben ölsem ondan iyiydi. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şey yok. Sağ olarak hiç ümidim kalmadı. İyi olsaydı mutlaka beni arar, haber verirdi. Doktora gitsem acaba yolda karşılaşır mıyım? Ben gittiğimde eve gelir mi? Bu hayallerle yaşıyorum." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

+90 (553) 313 94 23