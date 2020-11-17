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Dünya The New York Times ülke ismini ve detayları dünyaya duyurdu! Trump’tan giderayak askeri saldırı planı
Dünya

The New York Times ülke ismini ve detayları dünyaya duyurdu! Trump’tan giderayak askeri saldırı planı

Başkanlık seçimi kaybeden Donald Trump'ın giderayak, İran'a karşı askeri saldırı düzenlemeyi düşündüğü öne sürüldü. The New York Times, yönetim yetkililerinin onu bunu yapmamaya ikna ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:52:00 -
The New York Times ülke ismini ve detayları dünyaya duyurdu! Trump’tan giderayak askeri saldırı planı

The New York Times, ABD'li yetkililere atıfta bulunarak, Başkan Donald Trump'ın yakın zamanda yönetimine İran'a karşı olası bir saldırı sorduğunu, ancak yönetim yetkililerinin onu bunu yapmamaya ikna ettiğini bildirdi.

Mevcut ve eski ABD yönetim yetkililerine göre Trump, 12 Kasım Perşembe günü Oval Ofis'te kıdemli danışmanları ile bir toplantı düzenledi ve önümüzdeki haftalarda İran'ın Natanz'daki en büyük nükleer tesisine askeri saldırı düzenleme olasılığıyla ilgilendiğini belirtti.

Yetkililer, bu görüşmenin, uluslararası müfettişlerin İran'a sunulan zenginleştirilmiş uranyum miktarında önemli bir artış olduğunu söylemesinin ardından gerçekleştiğini belirtti.

Üst düzey ABD yönetimi yetkilileri, Başkan Trump'ı böyle bir hareketin sonuçları konusunda uyardı.

İran'a yapılacak olası bir  saldırı ile ilgili toplantıya katılanlar arasında Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley de vardı.

Pompeo ve Milly potansiyel risklere ilişkin görüşlerini sunduktan sonra, toplantı bir füze saldırısı olasılığını programdan çıkarmaya karar verdi.

Gazetenin kaynakları, Trump'ın hâlâ İran'ın uranyum stoklarındaki artışına "yanıt verme" ihtimalleri üzerinde çalıştığını ve Irak'ta Tahran ile müttefik gruplar da dahil olmak üzere İran'ın varlıklarını ve müttefiklerini hedef aldığını öne sürüyor.

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Yorumlar

32

unutmayın ve türk hükümeti yetkililerinize allah rızası için söyleyin ergeç irandaki 50 milyon işgal tehdidi altında unutmayın kulak ardı etmeyin rica ediyorum türk yetkililere söyleyin
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