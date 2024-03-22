The Ekonomist’ten Katil İsrail’e kapak: Yalnız kaldılar

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım devam ederken, İngiliz dergisi The Ekonomist, İsrail’in kaldığı içler acısı durumu kapağına taşıdı. Gazze’de soykırım yapan İsrail hakkında bir analiz yayımladı.

The Ekonomist’te yer alan analizde, İsrail’in batıdan gerekli desteği görmediğini ve yalnız bırakıldığını savundu. ABD’nin İsrail’e daha fazla destek vermesi gerektiğinden bahsedildi.

Askeri gücü zayıfladı

İsrail’in askeri gücünden bahsederken, ABD’nin İsrail’in zayılayan askeri gücüne daha fazla destek olması gerektiği savunuldu.

‘İsrail tecrit olabilir’

Dergi İsrail’in 75 yıllık politikalarının sadece Filistinlileri değil İsrail’in önündeki 75 yılınıda etkileyebileceğinden bahsedilirken şöyle denildi:

Ancak ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması da aynı derecede muhtemel. Bu, İsrail'i 75 yıllık varlığının en kasvetli gidişatında, sonsuz işgal, aşırı sağ siyaset ve tecritle karşı karşıya bırakabilir.

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Bugün pek çok İsrailli bunu inkar ediyor ama eninde sonunda siyasi hesaplaşma olacak. Bu sadece Filistinlilerin kaderini değil, İsrail'in önümüzdeki 75 yılda gelişip gelişmeyeceğini de belirleyecek.

Netanyahu'nun vahim liderliği

İsrail'in kendi evinde de başarısız olduğu belirtilerek, "Sorunlar, Netanyahu'nun vahim liderliğinden daha derinlere gidiyor." denildi.

Büyüyen yasa dışı yerleşimci hareketinin ve ultra-Ortodoks nüfusun, siyaseti sağa kaydırdığı ve toplumu kutuplaştırdığına dikkat çekildi.

Tel Aviv'in yaşadığı zorluklar tek tek sıralandı

Ayrıca, İsrail'in güvenlik teşkilatının "yetenekli ve pragmatik" ancak artık "tam yetkili" olmadığı vurgulanarak şunlar aktarıldı:

İsrail'in nihai başarısızlığı beceriksiz diplomasidir. Özellikle güneyde savaşa duyulan öfke kaçınılmazdı, ancak İsrail buna karşı koymada kötü bir iş çıkardı.

Genç Amerikalılar daha az sempati duyuyor. ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu hükümetini kamuoyu önünde kucaklayarak dizginlemeye çalıştı.

14 Mart'ta İsrail'in Senato'daki en büyük müttefiki Chuck Schumer, Hamas'ı kınadı ancak İsrail liderinin 'kaybolduğunu' söyledi.