The Economist son kapağı ile dünya gündemine oturdu

The Economist dergisinin yaptığı son paylaşım kafaları karıştırıyor. Sembollerle dolu görseldeki yırtık doların üzerindeki bomba “Doların sonu mu geldi?” sorusunu akıllara getirdi.

Daha önce yapmış olduğu paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü ekonomi dergisi The Economist son yaptığı paylaşımla da çok konuşuluyor.

The Economist tarafından hazırlanan görselde ABD bayrağınn üzerinde yırtılmış 1 dolar, koronavirüs simgesi ve fitili ateşlenmiş bir saatli bomba gözüküyor. Bu görselin hemen üzerinde ise pençeleriyle bombanın üzerine doğru uçan, ABD'nin simgesi olarak da bilinen bir kartal göze çarpıyor.

Hazırlanan görselde buna benzer bir çok detay yer alırken sosyal medyada konuyla ilgili bir çok tez üretilmeye devam ediliyor.

"Mavi kan ülkeyi terk etmiş"

Araştırmacı Yazar Hamza Yardımcıoğlu The Economist’in bu kapağını twitter hesabından paylaşarak “The Economist'in yeni paylaşımı... ABD dolarının ortasında korona saatli bombası görünüyor. Petro dolar ve dolayısıyla küresel itibari para sisteminin sonu gelmiş. ABD bayrağı sadece kırmızı; "mavi kan" ülkeyi terk etmiş" yorumunu yaptı.