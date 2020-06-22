  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

The Economist son kapağı ile dünya gündemine oturdu

The Economist dergisinin son kapağı yine dünyada gündem oldu. Kapakta yer alan fotoğrafta, doların üzerinde saatli bomba bulunuyor. Derginin verdiği mesaj “Doların sonu geldi" yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:18:00 -
The Economist son kapağı ile dünya gündemine oturdu

The Economist dergisinin yaptığı son paylaşım kafaları karıştırıyor. Sembollerle dolu görseldeki yırtık doların üzerindeki bomba “Doların sonu mu geldi?” sorusunu akıllara getirdi.

Daha önce yapmış olduğu paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü ekonomi dergisi The Economist son yaptığı paylaşımla da çok konuşuluyor.

The Economist tarafından hazırlanan görselde ABD bayrağınn üzerinde yırtılmış 1 dolar, koronavirüs simgesi ve fitili ateşlenmiş bir saatli bomba gözüküyor. Bu görselin hemen üzerinde ise pençeleriyle bombanın üzerine doğru uçan, ABD'nin simgesi olarak da bilinen bir kartal göze çarpıyor.

Hazırlanan görselde buna benzer bir çok detay yer alırken sosyal medyada konuyla ilgili bir çok tez üretilmeye devam ediliyor.

"Mavi kan ülkeyi terk etmiş"

Araştırmacı Yazar Hamza Yardımcıoğlu The Economist’in bu kapağını twitter hesabından paylaşarak “The Economist'in yeni paylaşımı... ABD dolarının ortasında korona saatli bombası görünüyor. Petro dolar ve dolayısıyla küresel itibari para sisteminin sonu gelmiş. ABD bayrağı sadece kırmızı; "mavi kan" ülkeyi terk etmiş" yorumunu yaptı.

The Economist kapağı yine gündem oldu! Bakın bu kez mesajları ne oldu
The Economist kapağı yine gündem oldu! Bakın bu kez mesajları ne oldu

Dünya

The Economist kapağı yine gündem oldu! Bakın bu kez mesajları ne oldu

Abdullah Gül, CHP'nin adayı mı oluyor? CHP'li anketçi canlı yayında açıkladı
Abdullah Gül, CHP'nin adayı mı oluyor? CHP'li anketçi canlı yayında açıkladı

Gündem

Abdullah Gül, CHP'nin adayı mı oluyor? CHP'li anketçi canlı yayında açıkladı

Stratejist Murat İrfan Ağcabay'dan korkutan sözler: Binlerce yıldır atıl durumda olan virüsler orada harekete geçti
Stratejist Murat İrfan Ağcabay'dan korkutan sözler: Binlerce yıldır atıl durumda olan virüsler orada harekete geçti

Gündem

Stratejist Murat İrfan Ağcabay'dan korkutan sözler: Binlerce yıldır atıl durumda olan virüsler orada harekete geçti

The Economist karikatüründeki '2020 Aralık' detayı olay oldu
The Economist karikatüründeki '2020 Aralık' detayı olay oldu

Dünya

The Economist karikatüründeki '2020 Aralık' detayı olay oldu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı