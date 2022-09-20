THAAD hava savunma sistemi prosedürü tamam! ABD'nin THAAD üssüne arazi tahsisi

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli ve Amerikalı yetililerden oluşan Askeri Kuvvetler Anlaşması Ortak Statü Komitesi, 8 Eylül'de, THAAD bataryasının askıya alınan faaliyetlerinin normale dönmesi için ilave arazi tahsis edilmesini kararlaştırdı.

Komite, kararında, Seongju şehrindeki üs için tahsisli 330 bin metrekarelik araziye ilave 730 bin metrekare arazinin ABD'ye devredileceğini bildirdi.

Devir kararı, üssün faaliyetlerinin normale dönmesi ve hava savunma sisteminin faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindiği gösteriyor.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol liderliğindeki hükümet, çevre değerlendirmesini ve kamuoyu istişarelerini marta kadar tamamlamayı hedefliyor.

- ÇİN, THAAD'A KARŞI

Seul yönetimi, 2017'de Kuzey Kore kaynaklı füze tehdidinin artması üzerine ABD'ye ait THAAD bataryasını topraklarına konuşlandırma kararı almıştı.

Füze savunma sisteminin radarının kendisine karşı casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini savunan Çin, karara tepki göstermiş, Güney Kore ile ticari ve kültürel ilişkilerini askıya almıştı.

Güney Kore'nin önceki devlet Başkanı Moon Jae-in, Pekin'e güvence olarak "Üç Hayır" ilkesine uyacaklarını, yani yeni THAAD sistemleri konuşlandırmama, ABD öncülüğündeki füze savunma sistemlerine katılmama ve ABD ve Japonya ile üçlü askeri ittifak kurmama taahhüdünde bulunmuştu.

Görevdeki Başkan Yoon ise Moon'un denge politikasının aksine, seçim kampanyası sırasında yeni THAAD bataryaları konuşlandırma vaadini dile getirmişti.

Çin ise THAAD konusundaki itirazlarını sürdürüyor. Konu, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in ağustos başında Çin'e yaptığı ziyaretle yeniden gündeme geldi. Ziyaretin ardından Çin tarafından yapılan açıklamada, Güney Koreli Bakan'ın THAAD sisteminin kullanımının sınırlandırılması konusunda güvence verdiği iddiası, daha sonra Seul yönetimi tarafından yalanlanmıştı.

THAAD hava savunma sistemi özellikleri

400 km çapında bir alanı koruyan THAAD’ın en büyük avantajlarından biri, uydulardan, kara konuşlu dev erken uyarı radarlarına, denizlerde ki AEGIS gemilerinden C2BMC merkezlerine kadar tüm BMD sistemi ile iletişim ve entegrasyon içerisinde olması ve hedefe ait eşzamanlı radar görüntüsünü alabilmesi yanında diğer başka tür (Patrior gibi) bataryaları da yönetebilmesidir.

Ayrıca bir diğer ayırt edici özelliği de hedeflerini çok yüksek irtifada imha ettiği için KİS taşıyan savaş başlığına sahip füzelerin etkisini minimuma indirmesidir (Bu durumda kimyasal ve biyolojik başlıklar ile nükleer başlıkların ısı, ışık, şok ve radyasyon etkisi önlemiş olacaktır.)

Hava kuvvetlerinin avcı uçakları ve çeşitli yardımcı sınıf uçaklarla yaptığı önleme görevinin yanı sıra, çeşitli CIWS topları sistemleri ve uçaksavar topları.(Kara ve deniz konuşlu)

Stinger ve diğer çok alçak irtifa MANPAD tarzı füzeler. (Omuzdan atılan veya çeşitli araçlar üzerine monteli)

AIM-120 AMRAAM aktif radar güdümlü hava-hava füzesinin çeşitli kombinasyonlarla kara konuşlu hale getirilmesi.

RAM ısı güdümlü füzeleri ile Sea Sparrow-ESSM yarı aktif radar güdümlü hava savunma füzesi ve diğer başka çeşit gemi konuşlu radar güdümlü orta menzilli hava savunma füzelerinin gemi konuşlu olarak kademelendirilmesi.

Patriot PAC-2,PAC-3, PAC-3 MSE gibi çeşitli versiyonları ile orta irtifa hava ve füze savunma ağı THAAD ve kara konuşlu AEGIS-Ashore’nin SM-3 bataryaları

Gemilerdeki SM-2 ve SM-6 hava / füze savunma sisteminin yanında daha çok balistik füze savunması için konuşlu SM-3 füzeleri

GMD Yer konuşlu füze savunma sistemini oluşturan silo tabanlı çok yüksek irtifa füze savunma sisteminin GBI füzeleri.

Thaad füzesi kaç km?

O da Harp Başlığı, KV ve EKV arasındaki farka. THAAD'ın KV'si 200 km menzil ve 150 km irtifa sınırı içinde hedefi doğrudan çarpma ile yok eder. Yani patlayıcı içeren bir savaş başlığı yoktur.

Türkiye'de en uzun menzilli füze hangisi?

Bora (füze)