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TGB'den 'Kaz Dağları' tepkisi! AB fonuyla kışkırtılıyor

Vatan Partisi'nin gençlik yapılanması Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Kaz Dağlarında bir süredir devam eden eylemlere ilişkin tepki açıklamasında bulundu. Altın madeninin kamu eliyle çıkarılması gerektiğini ifade eden TGB, eylemlerin AB fonlarıyla desteklenen dernek tarafından kışkırtıldığını belirtti.

11 Ağustos 2019 Pazar 00:27
TGB'den 'Kaz Dağları' tepkisi! AB fonuyla kışkırtılıyor

Kaz Dağları'nda altın çıkarma faaliyetini engellemeye çalışan gruba bir tepki de Vatan Partisi'nin gençlik yapılanması Türkiye Gençlik Birliği'nden geldi. 

AB fonuyla kamuoyu yanıltılıyor

Eylemlerde kamuoyunun yanıltıldığı belirtilen açıklamada, eylemleri yapan oluşumların Avrupa Birliği'nden fonlandığı ifade edildi.

Altın madeni kamu eliyle çıkarılmalı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tivitlerinde ayrıca madenlerin devlet denetimiyle ve kamu eliyle çıkarılıp işlenmesi gerektiği söylendi.

TGB sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"1. Türkiye’nin dağlarının üstündeki ekolojik çeşitlilik de altındaki madenler de oldukça zengindir ve milletin hizmetindedir. Kamu yararı ve doğa dengesi gözetildiği müddetçe dağlarımızda yatan altın madenleri çıkarılmalı ve ulusal ekonomimize katkı sağlamalıdır.

2. Kazdağları adıyla gündeme gelen maden bölgesi, gerçekte Çanakkale Kirazlı’da bulunmakta ve Kazdağları ekosistemi içinde yer almamaktadır. Ayrıca uzmanlar gerekli tedbirler alındığında siyanür kullanımının doğanın dengesini bozacak bir tahribat yaratmadığını belirtmektedir.

3. AB fonlarıyla ‘çevrecilik’ yapan bazı oluşumlar kamuoyunu maden bölgesi ve siyanür kullanımı konusunda yanıltmaktadır. Yurttaşlarımızın Kazdağları hassasiyeti, Türkiye’nin altın madenlerini işlemesinin önüne geçecek bir karşıtlığa dönüştürülmektedir.

4. Kirazlı’da çıkarılan altın Kanadalı özel şirkete aittir. Türkiye’nin üretim atılımı yapması gereken bir dönemde yeraltı zenginliklerimizin yabancı firmalara bırakılması kabul edilemez. Türkiye altın madenlerini sıkı bir devlet denetimiyle, kamu eliyle çıkarmalı ve işlemelidir."

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 00:27
  1. Çanakkale
  2. Türkiye Gençlik Birliği
  3. Kaz Dağları
  4. tgb

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