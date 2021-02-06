TGB'den FETÖ ve HDP'ye sahip çıkan mektuba tepki!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini istismar ederek, ilk günden bu yana provokasyon amaçlı Türk devletini ve Türk polisini ve milli değerlerimizi hedef alan grup son yayınladığı metinle terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada yargılanan Osman Kavala'ya bütün terörden hüküm giymiş HDP Belediye Başkanlarına özgürlük istiyor.

TGB’den yapılan açıklamada ise Türk gencinin Selahattin Demirtaş’ın yanında saf tutmadığı ifade edilerek gençliğin HDP’nin kapatılmasından yana olduğu bildirildi.

TGB açıklamada, “Amaçlarının rektör değişimi değil, PKK ve FETÖ’yü kurtarmak olduğu ortadadır!” diyerek Boğaziçi Üniversitesi üzerinden Türkiye’yi karıştırmaya çalışanların terör örgütleriyle ilişkilerinin ortaya çıktığını ifade etti.

TGB’den yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Boğaziçi Dayanışması” adlı sayfanın paylaşmış olduğu “Cumhurbaşkanına Açık Mektup” adlı her kelimesinden HDP’nin kaleme aldığı ortada olan metin, üniversitesi öğrencisini ve taleplerini kesinlikle yansıtmamaktadır.

Öğrenciyi istismar eden, terör örgütlerini masumlaştıran, LGBTİ yozlaşmasını meşrulaştıran bu metnin amacının rektör değişimi olmadığı açıktır.

Metni kaleme alanlara sesleniyoruz!

Siz, terör örgütlerine özgürlük diyorsunuz. Biz, özgürlük için terör örgütleri kapatılsın diyoruz.

Siz, Kabe’ye saldırıyı ifade özgürlüğü ve sanat olarak görüyorsunuz. Biz, milli değerlerimize hakaret ve topluma sırt çevirme olarak görüyoruz.

Siz, LGBTİ bayrağı altında sözde üniversite mücadelesi veriyorsunuz. Biz, Türk bayrağı altında demokratik üniversite mücadelesi veriyoruz.

Siz, FETÖ’den ve PKK’dan hüküm giymiş, Türkiye’nin bölünmesinde rol kapma yarışında olan, ABD ve Avrupa’yı açıkça Türkiye’ye müdahaleye çağıran gazeteci ve bazı siyasetçileri savunuyorsunuz. Biz Türkiye’nin İkinci İstiklal Savaşı içerisinde olduğunu ve bunların mütareke basınından ve emperyalizm işbirlikçilerinden farklı olmadığını söylüyoruz.

Siz, Hrant Dink’in katilleri Gladyo’yla kol kola yürüyor, onlar için özgürlük talep ediyorsunuz. Biz Gladyo’nun düzenlediği tertiplere, operasyonlara göğsümüzü siper ediyoruz.

Kamuoyuna sesleniyoruz!

Türk genci, terör örgütü üyeliğinden ve kanlı eylemlerden hüküm yemiş Selahattin Demirtaş’ın yanında saf tutmaz!

Türk genci, Soros planlarıyla Türkiye’yi kargaşaya sürüklemek isteyen Osman Kavala’nın yanında yer almaz!

Türk genci, ABD tarafından milyonlarca dolarla desteklenen, İstiklal Marşı’na, Kabe’ye ve bütün milli değerlerimize hakaret eden LGBT hareketinin yanında yer almaz!

Türk genci, “kayyum rektör” sloganlarının karşısında, HDP’nin kapatılmasının yanında yer alıyor!

Türk genci, “katil polis” sloganları atanların karşısında, kahraman Türk polisinin yanında yer alıyor!

Türk genci, ABD destekli turuncu hareketlerin karşısında, Türk devletinin yanında yer alıyor!

Terör örgütlerinin Boğaziçi maskesi düşmüştür! Amaçlarının rektör değişimi değil, PKK ve FETÖ’yü kurtarmak olduğu ortadadır!

Boğaziçi Üniversitesini perde yaparak, kendi terörüne meşru zemin arayan HDP’nin çaresizliği ortadadır.

Bir avuç provokatörle üniversiteleri ve Türkiye’yi karıştıracağını zannedenler, karşısında önce Türk gencini bulacaktır.