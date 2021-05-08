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Gündem TGB Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'in Filistin'deki vahşetini kınadı
Gündem

TGB Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'in Filistin'deki vahşetini kınadı

Mescid-i Aksa'ya müdahale eden İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşeti kınayan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 16:13:00 - 2021-05-08 16:14:48
TGB Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'in Filistin'deki vahşetini kınadı

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını protesto etti.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Barış Demiralay, "Bugün burada kutsal davamız Filistin için buluştuk, bugün burada 'Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız' demek için buluştuk." dedi.

"İsrail, insanlığı ayaklar altına aldı"

Demiralay, İsraillilerin Ramazan ayında postallarıyla İslam dünyasının kutsalı olan Mescid-i Aksa'ya girdiğini ifade ederek, "Bunlar yıllardır Filistin'de yürüttükleri işgal, zulüm, işkence ve katliamlarla insanlığı ayaklar altına alıp, ciğerlerimizi dağlayanlardır. Artık yeter diyoruz. Öfkemiz büyük diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk milleti olarak çözümü biliyoruz"

Dün yapılan saldırının 10 Mayıs'ta daha büyük saldırıların işaret fişeği olduğunu savunan Demiralay, şunları kaydetti:

Bizim eylemsizliğimizden cesaret alan bir İsrail var, bir ABD var. Biz eyleme geçtiğimizde, iş birliği yaptığımızda korkan kaçan ve sinen emperyalist devletler var. Daha ne kadar bu insanlık dışı ve gözü dönmüş zalimliğe kuru açıklamalarla yanıt vereceğiz. Biz Türk milleti olarak çözümü biliyoruz. Karabağ'dan biliyoruz. Türkiye bölge ülkeleriyle birlik oldu. Azerbaycan'ın arkasında lafla değil, silahla, tankıyla, topuyla, SİHA'larıyla durdu. Ne oldu Paşinyan'lara? Bozguna uğradılar, bozgunu kabullendiler. 33 yıllık işgal böyle son buldu.

Bu saldırıların sadece Filistinlilere değil, tüm bölge ülkeleri ve mazlum devletlere karşı yapıldığını vurgulayan Demiralay, bölge ülkelerin birlik olması gerektiğini kaydetti.

 

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