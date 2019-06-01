TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir
- TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, 179 oyla başkanlığa seçildi01 Haziran 2019 Cumartesi 14:45
ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu.
Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı.
Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
YORUM YAZ