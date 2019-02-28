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TFF'nin yeni Başkanı Hüsnü Güreli oldu| Hüsnü Güreli kimdir?

Türkiye Futbol Federayonu Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa etmesinin ardından TFF Başkanlık koltuğu Başkan vekili Hüsnü Güreli'ye verildi. TFF'nin yeni başkanı olarak koltuğa oturan Hüsnü Güreli kimdir soruları araştırılıyor. Hüsnü Güreli'nin hayatı merak ediliyor. Peki Hüsnü Güreli kimdir? İşte Hüsnü Güreli'nin hayatına dair merak edilen detaylar...

28 Şubat 2019 Perşembe 16:33
TFF'nin yeni Başkanı Hüsnü Güreli oldu| Hüsnü Güreli kimdir?

Türkiye Futbol Federayonu Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa etmesinin ardından TFF Başkanlık koltuğu Başkan vekili Hüsnü Güreli'ye verildi. TFF'nin yeni başkanı olarak koltuğa oturan Hüsnü Güreli kimdir soruları araştırılıyor. Hüsnü Güreli'nin hayatı merak ediliyor. Peki Hüsnü Güreli kimdir? İşte Hüsnü Güreli'nin hayatına dair merak edilen detaylar...

Hüsnü Güreli kimdir?

Mesleki Deneyim ve Özellikler 1974 yılı sonlarında açılan Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu sınavını birincilikle kazanarak Ocak 1975 yılında Hesap Uzmanı oldu. Üç yıl muavinlik döneminden sonra 1978 yılı başında açılan yeterlilik sınavını birincilikle kazanarak Hesap Uzmanı oldu. Yaklaşık beş yıl Hesap Uzmanlığı yaptıktan sonra istifa ederek özel sektöre ayrıldı. 1980 yılı başından itibaren Prof.Dr. Salih ŞANVER ile yaklaşık beş yıl ortak olarak çalıştı. 1984 yılında Güreli YMM A.Ş.’ ni kurmuştur. Futbol kulüplerinin şirketleşmesi ve halka açılması ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nde ve Türkiye Futbol Federasyonu’nda üst düzey görevler almıştır. Türkiye Futbol Federasyon Başkan Vekilidir. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’ nin Yönetim Kurulu Başkanı’ dır.

Bulunduğu görevler

1973, İstanbul Üniversitesi- Lisans, Hukuk Fakültesi Üye Olunan Mesleki Örgüt Ve Kuruluşlar Yeminli Mali Müşavirler Odası T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyesidir. Bağımsız Denetim Derneği Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:33
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