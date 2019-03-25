TFF'nin yeni başkanı belli oldu!

Yıldırım Demirören'in istifası üzerine TFF'nin yeni başkanının kim olacağı futbol kamuoyunun sıcak tartışma maddeleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifasının ardından bu koltuğa aday gösterilen isimler arasında yer alıyordu.

Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği görevini üstlenen ve Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe Spor Kulübü Aşbaşkanlığını yapan spor kamuoyunun yakından tanıdığı ve saygı duyduğu Nihat Özdemir'in olası adaylığı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Nihat Özdemir ismi kesinleşti

Nihat Özdemir'in TFF adaylığı ve ardından muhtemel başkanlığı kesinleşti!

Özdemir'e yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting programı için gerçekleştirdiği son Siirt ziyaretinde de gündeme geldi.

Kentteki etkinlikler sonrası düzenlenen yemekte, konu sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemine getirildi.

Konuşmalar sırasında Nihat Özdemir adaylık konusunda yorum yapmazken, Cumhurbaşkanı'nın olumsuz bir tavır sergilemediği dikkat çekti.

Bu yemek sonrasında kulislere yansıyan hava, Haziran'da yapılacak seçimlerde Nihat Özdemir'in başkanlığa giden yolda en ön sırada olduğu yönünde

Kaynak: Superhaber