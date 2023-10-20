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Spor TFF'nin Filistin kararı İsrailli Revivo'nun zoruna gitti
Spor

TFF'nin Filistin kararı İsrailli Revivo'nun zoruna gitti

Yeniakit Publisher
2023-10-20 22:21:00 -
TFF'nin Filistin kararı İsrailli Revivo'nun zoruna gitti

Futbolculuk döneminde Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen İsrailli eski futbolcu Haim Revivo, TFF'nin mazlum Filistin halkı için aldığı saygı duruşu kararına bozuldu.

Şimdilerde 51 yaşında olan eski futbolcu, şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı İsrail paylaşımları ile gündeme geliyor. Ülkesinin Gazze'de gerçekleştirdiği katliama destek veren Revivo, TFF ile ilgili de Instagram hesabından tepki çekecek bir paylaşımda bulundu.

Revivo'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sana yazıklar olsun Türkiye Futbol Federasyonu. Gazzeli vatandaşlar için saygı duruşunda bulunacak siyah kurdaleler takacaksınız ama Hamas'ın katlettiği Yahudiler için bunu yapmıyorsunuz. Bu davranışın Türk halkının çoğunluğunu temsil etmediğine eminim. Ama endişelenmeyin gelecekte tarih sizi yargılayacak."

Temmuz 2000 - Ocak 2003 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Haim Revivo, daha sonra Temmuz 2003'e kadar da Galatasaray formasını giymişti.


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